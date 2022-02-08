До берега Лівії прибило сотні пачок гашишу із портретами Путіна

В Лівії на березі моря знайшли 323 бруски гашишу із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

<strong>Джерело: </strong>The Libya Observer

<strong>Дослівно:</strong> "Головне управління кримінальних розслідувань міста Аль-Марг повідомило, що місцевий житель знайшов на березі моря в суботу 323 бруски гашишу із зображенням президента Росії Володимира Путіна".

<strong>Деталі:</strong> Видання повідомляє, що кілька днів тому на іншому лівійському пляжі знайшли велику кількість гашишу із зображенням колумбійця-наркобарона Пабло Ескобара.

Припускається, що цей гашиш з’явився після того, як у морі затонула його контрабандна партія.

#المرج.. أحد المواطنين يعثر على كمية من الحشيش تحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويقوم بتسليمها لفرع الإدارة العامة للبحث الجنائي المرج، ومنها لجهاز مكافحة المخدرات فرع المرج. pic.twitter.com/XuJCNFGoVU — ليبيا لايف (@libyalive218) February 6, 2022

Источник: pravda.com.ua

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