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До Білорусі прибувають російські війська

До Білорусі прибувають російські війська

На територію Білорусі прибули перші підрозділи збройних сил Росії, які стануть учасниками раптової перевірки сил реагування Союзної держави Росії та Білорусі та спільних навчань «Союзна рішучість». Про це 17 січня повідомляє білоруське міністерство оборони.

«Відповідно до затвердженого задуму перевірки сил реагування Союзної держави, на територію Республіки Білорусь почали прибувати підрозділи зі складу Збройних сил РФ», – ідеться в повідомленні.

Війська прибуватимуть з Росії протягом усього першого етапу навчань, «з огляду на той факт, що перевірка є раптовою», вказали у пресслужбі.

«На цьому етапі учасникам перевірки належить здійснити розвантаження і висунутися в район виконання завдань», – також інформують у міноборони Білорусі.

Раніше цього тижня Олександр Лукашенко повідомив, що в лютому біля західних та південних кордонів Білорусі відбудуться оперативні спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі.

Проведення навчань було схвалене Лукашенком та президентом Росії Володимиром Путіним ще у грудні. 17 січня був затверджений їхній оперативний задум. За словами Лукашенка, які наводить агентство БелТА, навчання мають бути «солідними», а їхньою метою має стати «відпрацювання певного задуму», як він висловився, у протистоянні з силами «Заходу» («Прибалтика (так в СРСР називали країни Балтії – ред.) та Польща») та «Півдня» (Україна).

Источник: radiosvoboda.org

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