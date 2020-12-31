До харківських продавців ялинок навідалися з перевірками – порушення знайшли

Чи легально продають ялинки у Харкові? Наші журналісти вирушили в рейд із фахівцями і знайшли досить поширені порушення.

Артем Листопад, кореспондент

Зовсім скоро частина цих ялинок залишиться непроданою, але поки за них можна отримати гроші. Чи всі дерева легальні? Аби це перевірити, вирушаємо в рейд з Держекоінспекцією.

Йдемо на майданчик неподалік станції метро “Холодна Гора”, біля ринку “Казка”. Тут бачимо декілька десятків дерев та жваву торгівлю.

Тетяна, харків’янка

Новогодняя елка должна быть красивой, потому что ты ее берешь для того, чтобы устроить себе праздник. Праздник должен быть хотя бы в Новый год, с учетом наших объективных обстоятельств 2020 года.

Ірина Сотніченко, підприємиця

У нас изначально заехала “крымка”. Она была очень хорошая, с западной Украины, она разошлась вообще моментально. Очень хорошая елка.

Ось ці дерева приїхали з Краснограда та Полтави. Продавці кажуть, що знайти гарні ялинки у нашому регіоні досить складно.

Ірина Сотніченко, підприємиця

Елки премиум-сегмента, ее под Харьковом просто нет. Ну она есть в каких-то небольших питомниках, но они в основном на опт не работают.

Кожен, хто продає ялинки, зобов’язаний мати при собі такі документи.

Олександр Коростельов, заступник відділу Держекоінспекції у Харківській області

Це договір купівлі-продажу з лісгоспом або з фермерським господарством, яке спеціалізується на вирощуванні новорічних ялинок. Крім того, товарно-транспортна накладна, в якій вказано кількість цих ялинок, яка має відповідати інформації, вказаній в договорі купівлі-продажу.

Якщо ж ялинку везуть з іншої області або країни, то її повинні оглянути фахівці Держпродспоживслужби на наявність радіації. І виписати відповідний протокол. Також у продавця має бути дозвіл на торгівлю. Якщо ж потрібних документів немає – штраф.

Олександр Коростельов, заступник відділу Держекоінспекції у Харківській області

Від 500 до 1000 гривень.

На цій точці жодних порушень не виявили. На відміну від ялинок, які продавали ближче до входу в метро “Холодна Гора”. Тут досить поширена ситуація, кажуть екоінспектори. На деревах немає бирок. Продавець пояснює: навмисне не чіпляв їх, аби не пошкодити при транспортуванні.

Реалізатор

– Я в машине, я когда везу, она отрывается, а потом скажут без этого.

– Храните оторванные. Вы же понимаете, что это нарушение? При отпуске вам их уже незаконно отпустили без вот этих бирочек.

За порушення правил реалізації на продавця склали адмінпротокол. Чоловіку доведеться заплатити від 500 до 1000 гривень. Суму визначає суд.

Олександр Коростельов, заступник відділу Держекоінспекції у Харківській області

Зараз, в нашій присутності, він усуває порушення, маркує при нас дерева.

Ялинки середнього розміру, на які нам вдалося натрапити, коштували від 350 гривень. Були й за 750. А ось поки разом із фахівцями ми перевіряли дерева, пенсіонерка Галина розпродала останні хвойні гілочки за зовсім іншими цінами.

Галина, пенсіонерка

– Зверху лід висів на гілці, а знизу льоду немає. Так знизу гілочку підійшла, зламала, склала, зав’язала ниточкою. Теж хочеться внучатам, правнучкам купити гостинця.

– Почем продавали?

– По 5 гривень, по 3. 10 – то мало коли, то по 5 гривень.

Цієї зими на Харківщині затримали 17 людей, які незаконно вирубували хвойні дерева в лісі, кажуть в Держекоіспекції. На місцях продажу ялинок значних порушень не знайшли.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Листопад

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