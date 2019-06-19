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До «хору» невдоволених Вселенським Патріархом приєднались церковні діячи з Болгарії

До «хору» невдоволених Вселенським Патріархом приєднались церковні діячи з Болгарії

Москва продовжує дискредитувати Вселенського патріарха Варфоломія, використовуючи ситуацію у ПЦУ і Томос про автокефалію. Про це повідомляє паблік «Духовний фронт України» в соціальній мережі Facebook.

Як стало відомо, до представників антіохійського патріархату, про яких повідомлялось раніше, приєднався член Священного синоду Болгарської православної церкви (БПЦ), митрополит Відінський Данило. Зокрема, він закликав ієрархів помісних православних церков, в тому числі і Болгарського патріархату, соборно засудити діяльність Константинопольського патріархату в Україні і в цілому «порушення ним загальновизнаних церковних канонів». Слід зазначити, що цю «новину» з готовністю взялись розганяти засоби російської пропаганди.

До «хору» невдоволених Вселенським Патріархом приєднались церковні діячи з Болгарії

Источник: sprotyv.info

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