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Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 07.04.2022 року

Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 07.04.2022 року

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 07.04.2022 року.

● Незважаючи на рішення про зупинення участі рф у Раді ООН з прав людини, росія оголосила про власне рішення щодо дострокового припинення своїх повноважень в цьому органі.

- Застерігаємо: це – маніпуляція!

● міноборони рф виступило із цинічною заявою, що «на Харківщині українські бойовики обстріляли автомобілі цивільного населення, яке намагалося самостійно виїхати до росії».

- Застерігаємо: це – фейк!

● рф намагається перекласти провину за гальмування переговорів на Україну. Так, член ради федерації федеральних зборів рф андрєй клімов заявив, що «відхід Києва від власних пропозицій на (стамбульських) переговорах, які були позитивно сприйняті москвою, фактично блокують переговорний процес. Водночас, вимоги рф залишаються незмінними».

- Застерігаємо: це – маніпуляція!

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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