Добыча газа в России рухнула рекордно в истории «Газпрома»

● Отключение газа европейским странам отправило газовую промышленность рф в штопор. Остановив почти все ведущие в Европу газопроводы и оставив лишь небольшую прокачку по украинскому маршруту, «Газпром» вынужден глушить производство на месторождениях-гигантах со скоростью, которой статистика не видела ни разу за 33 года современной истории компании.

● В апреле «Газпром» сократил добычу на 10% (до 40,4 млрд кубометров в месяц), в мае — на 14% (до 36 млрд кубометров в месяц), в июне — уже на 30% (до 27 млрд кубометров).

● По итогам первой половины июля спад производства ускорился до беспрецедентных 37%: «Газпром» добыл 11,3 млрд кубометров против 18 млрд за тот же период 2021 года. Накопленным итогом за второй квартал «Газпром» потерял 20% добычи, чего не было ни разу с момента создания компании в 1989 году.

#путин_всех_переиграл

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15588

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