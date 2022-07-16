Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:04
Просмотров: 112

Добыча газа в России рухнула рекордно в истории «Газпрома»

Добыча газа в России рухнула рекордно в истории «Газпрома»

● Отключение газа европейским странам отправило газовую промышленность рф в штопор. Остановив почти все ведущие в Европу газопроводы и оставив лишь небольшую прокачку по украинскому маршруту, «Газпром» вынужден глушить производство на месторождениях-гигантах со скоростью, которой статистика не видела ни разу за 33 года современной истории компании.

● В апреле «Газпром» сократил добычу на 10% (до 40,4 млрд кубометров в месяц), в мае — на 14% (до 36 млрд кубометров в месяц), в июне — уже на 30% (до 27 млрд кубометров).

● По итогам первой половины июля спад производства ускорился до беспрецедентных 37%: «Газпром» добыл 11,3 млрд кубометров против 18 млрд за тот же период 2021 года. Накопленным итогом за второй квартал «Газпром» потерял 20% добычи, чего не было ни разу с момента создания компании в 1989 году.

#путин_всех_переиграл

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15588

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Bloomberg: Росія використовує українське зерно для підкупу своїх союзників
Сегодня 09:24    45
На россии во всю процветает оруэлловщина
Сегодня 09:00    84
В Україну прибули перші РСЗВ M270
Сегодня 08:34    91
Газовий шантаж з боку росії триває. Але Європейська комісія має план
Сегодня 08:25    102
У оккупантов дефицит человеческого ресурса
Сегодня 08:14    109
В результате ночного массированного обстрела по Чугуеву есть пострадавшие
Сегодня 07:53    115
Стало відомо, що обговорював Путін із Радбезом
Сегодня 07:28    180
10 хороших новин 15 липня
Сегодня 07:24    146
Бійці ЦСО "А" СБУ та військові ЗСУ збили два літаки рф на запорізькому напрямку
Сегодня 07:19    127
Оперативна інформація станом на 06.00 16.07.2022 щодо російського вторгнення.
Сегодня 07:12    128
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 