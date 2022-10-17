Дочка Сергія Шойгу отримала громадянство Литви, - видання LRT

Громадянство їй видали після того, як екс-коханка міністра оборони Росії, мати його дітей Олена Шебунова вийшла заміж за литовця Адольфаса Камінскаса. В Шойгу від Шебунової двоє дітей, Дар’я та Данило. Камінскас, вважає LRT, визнав Дар’ю своєю дочкою та подав заяву до Департаменту міграції Литви.

Адольфас Камінскас отримав російський паспорт навесні 2022 року. Про це свідчить запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб про те, що на кінець квітня компанія литовця ТОВ «А.Е.Інвест» належить не іноземцю, а особі з російським громадянством.

До одруження з Шебуновою, литовець Адольфас Камінскас був скромним підприємцем, його компанія займалася продажем мопедів та запчастин до них.

Після одруження він почав фантастично швидко багатіти, став бенефіціаром кількох литовських підприємств, які володіють активами на суму близько 20 мільйонів євро в литовській столиці.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/18113

Новости портала «Весь Харьков»