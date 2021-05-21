Додон требует отменить формат сотрудничества Молдовы, Украины и Грузии о движении в ЕС

В Молдове лидер Партии социалистов и экс-президент Игорь Додон раскритиковал новый формат сотрудничества Украины, Грузии и Молдовы «Ассоциированное трио», который предусматривает начало усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции. Об этом сообщает Newsmaker.

«Это очень опасный документ. Я спросил Чокоя (и.о. премьер-министра и министр иностранных дел Молдовы. — ред.): что вы там делали, кто вас уполномочил? Кому нужна это совместная декларация Украины, Молдовы и Грузии?

Я понимаю Украину и Грузию, которые хотят в НАТО. А Молдова куда лезет? Нечем заняться, у нас своих проблем нет? У нас нерешенная приднестровская проблема, а они что-то подписывают против кого-то «, — рассказал Додон в эфире телеканала «НТВ-Молдова» и добавил, что меморандум необходимо аннулировать.

Додон заявил, что документ «носит явно антироссийский характер».

Источник: moz.gov.ua

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