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Документ разведки США свидетельствует о морской блокаде Украины россиянами

Документ разведки США свидетельствует о морской блокаде Украины россиянами

Недавно рассекреченные разведывательные данные США показывают, что российская военно-морская блокада остановила морскую торговлю в украинских портах. Мировые лидеры называют это преднамеренной атакой на глобальную цепочку поставок продовольствия, которая вызвала дефицит зерна и другого продовольствия в мире.

Российский военно-морской флот в настоящее время эффективно контролирует все судоходство в северной трети Черного моря, что делает его небезопасным для коммерческого судоходства, согласно документу правительства США, полученному The Washington Post.

(https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/24/naval-blockade-food-supply-ukraine-russia/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram)

В документе, основанном на недавно рассекреченных разведывательных данных, анализируются тепловые сигнатуры, излучаемые российскими кораблями, чтобы выявить районы интенсивной военно-морской деятельности вдоль южного побережья Украины и Крымского полуострова, которые Россия оккупировала и аннексировала в 2014 году.

Источник: https://t.me/u_now/50487

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