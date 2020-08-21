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Долг харьковчан за воду превысил полмиллиарда

Долг харьковчан за воду превысил полмиллиарда

По состоянию на 1 августа задолженность населения за услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению составляет в Харькове более 600 млн грн.

Об этом проинформировали на совещании по вопросам взыскания средств с должников КП "Харьковводоканал", которое прошло в Восточном межрегиональном управлении министерства юстиции.

В рамках совещания обсудили следующие вопросы:

● исполнение решений о принудительном взыскании средств должников в пользу КП;

● своевременная регистрация и открытие исполнительных производств районными подразделениями государственной исполнительной службы;

● своевременное наложение ареста на имущество и денежные средства должников.

Источник: sq.com.ua

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