Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:49
Просмотров: 42

Долги харьковчан за отопление достигли трех миллиардов

Долги харьковчан за отопление достигли трех миллиардов

Жители Харьковской области должны за отопление и горячую воды почти 3 млрд.грн. По данным Главного управления статистики, по состоянию на конец июня задолженность составила:

за отопление и горячую воду - 2,9 млрд грн.;

за поставки природного газа - 2,5 млрд. грн.;

за холодную воду и водоотведение - 467,4 млн.грн.;

за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 396 млн.грн.;

за вывоз бытовых отходов - 122,9 млн.грн.;

за электричество - 543,0 млн.грн.

В июне население внесло за жилищно-коммунальные услуги 634 млн.грн, что превышает начисления за этот месяц в 1,5 раза. За поставки электрической энергии потребители заплатили 189,2 млн.грн. (93,5% начисленных за этот период сумм).

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове принимают профилактические меры в борьбе со свалками
Сегодня 07:08    12
Троллейбус №27 на четыре дня изменит маршрут
Сегодня 06:21    57
У Харківському національному університеті Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба відбулися урочисті заходи
05.08.2019 11:20    116
Харьковчане продолжают купаться в озере в саду Шевченко (ВИДЕО)
05.08.2019 09:05    629
Девушки в ретро: в Харькове прошел костюмированный женский велопарад
05.08.2019 08:37    207
Из Харькова открылся новый авиарейс
05.08.2019 08:16    299
В Харькове пройдет акция памяти
05.08.2019 07:20    186
Как будет выглядеть Саржин яр после реконструкции: ФОТО
05.08.2019 06:52    1004
В Харькове прошел Бразильский карнавал (ФОТО)
05.08.2019 06:23    338
В Сети появились фото и видео с места ДТП с фурой (18+)
05.08.2019 06:05    775
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 