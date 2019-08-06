Долги харьковчан за отопление достигли трех миллиардов
Жители Харьковской области должны за отопление и горячую воды почти 3 млрд.грн. По данным Главного управления статистики, по состоянию на конец июня задолженность составила:
за отопление и горячую воду - 2,9 млрд грн.;
за поставки природного газа - 2,5 млрд. грн.;
за холодную воду и водоотведение - 467,4 млн.грн.;
за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 396 млн.грн.;
за вывоз бытовых отходов - 122,9 млн.грн.;
за электричество - 543,0 млн.грн.
В июне население внесло за жилищно-коммунальные услуги 634 млн.грн, что превышает начисления за этот месяц в 1,5 раза. За поставки электрической энергии потребители заплатили 189,2 млн.грн. (93,5% начисленных за этот период сумм).
Источник: sq.com.ua