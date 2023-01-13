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Долой Россию с ООН!

Долой Россию с ООН!

Между тем продолжается широкомасштабная информационная кампания #unrussiaUN, целью которой является донесение до международного сообщества информации о том, что нахождение россии в Совбезе ООН как Постоянного члена с правом вето - незаконно!

Юридически такая страна как российская федерация никогда не приобретала статус члена ООН в соответствии с действующим Уставом, процедурными правилами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

На сегодняшний день в Секретариате и Генеральной Ассамблее ООН отсутствуют документы, подтверждающие законность нахождения российской делегации в составе ООН. Единственный документ - это письмо, подписанное Ельциным от 24.12.1991 в адрес Генсека ООН.

В письме Ельцин просил вместо названия «Союз Советских Социалистических Республик» использовать наименование «Российская Федерация», хотя формальное переименование СССР в российскую федерацию произошло только 25.12.1991 года, что юридически уже создаёт казусный прецедент.

Процесс выдворения россии из ООН идёт полным ходом и если этого удастся добиться, то это будет значимая победа в истории организации, уже как три десятилетия приютившей у себя морального нищеброда.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9604

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