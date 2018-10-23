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Дом Джорджа Сороса хотели взорвать

Злоумышленник заложил бомбу в почтовый ящик дома миллиардера Джорджа Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк, США.

Дом Джорджа Сороса хотели взорвать

Как сообщает The New York Times, взрывчатку обнаружил работник поместья.

Он отнес находку в безлюдную местность, после чего рассказал о ней правоохранительным органам.

Саперы дистанционно уничтожили смертоносную посылку. Сам Сорос, являющийся, по утверждению СМИ, давней мишенью для ультраправых экстремистов, в момент инцидента дома отсутствовал.

Полиция передала расследование дела в ФБР.

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: взрыв, сорос

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