Дом, в котором снимали «сватов», полностью сожгли за неделю до съемок

Дом, в котором снимали «сватов», сожгли за неделю до съемок — предполагалось доснять несколько серий сериала, однако дом по последним данным сгорел из-за «противопожарных проблем». В Горенке, где был этот дом говорят, что пожар вспыхнул внезапно и быстро охватил весь дом. «Пожарные говорят, половина здания сгорела, вторая серьезно повреждена», – сказано в сообщении. По их словам, восстанавливать дом не имеет смысла и съемки вероятно пройдут в другом месте. Хотя «окно возможностей» для сериала фактически закрылось.

Съемки культового сериала «Сваты» проходили в этом доме с 2007-го по 2012 год. Из-за проблем с разрешением на съемки на территории Украины, новый сезон сериала снимали в Беларуси, однако после снятия всех запретов у создателей сиквела появилась возможность доснять серии на Украине.



Сейчас съемки не могут начаться из-за того, что актеры заняты в других проектах и нет возможности собрать их вместе. Отмечается, что если артистов все же соберут, то к съемкам приступят летом 2019-го, а сама картина появится на экранах в 2020 году.

Источник: rusjev.net

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