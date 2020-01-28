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Дональд Трамп показал эмблему недавно созданных Космических сил США. Она сильно напоминает логотип звездного флота из Star Trek

Дональд Трамп показал эмблему недавно созданных Космических сил США. Она сильно напоминает логотип звездного флота из Star Trek

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем twitter эмблему Космических сил США (United States Space Force), приведя в полный восторг фанатов вселенной Star Trek.

Достаточно сравнить эмблемы реальных Space Force и Starfleet из Star Trek, чтобы увидеть, что именно вдохновляло дизайнеров:

Дональд Трамп показал эмблему недавно созданных Космических сил США. Она сильно напоминает логотип звездного флота из Star Trek

Отметим, что логотип космического подразделения ВВС США (Air Force Space Command) был выполнен в том же стиле, так что американские военные не только уважают фантастику, но и чтут традиции.

Это подразделение было основано 1 сентября 1982 года, к его основным функциям относилось предупреждение о ракетных атаках, космические запуски военного назначения, контроль спутниковой группировки, наблюдение над важными объектами из космоса и т.д.

Дональд Трамп показал эмблему недавно созданных Космических сил США. Она сильно напоминает логотип звездного флота из Star Trek

В свою очередь, Космические силы США (United States Space Force) были официально созданы 20 декабря 2019 года, став шестым видом вооруженных сил США. Новая структура взяла на себя все направления, связанные с космосом, за которые раньше отвечали Военно-воздушные силы. Она также будет тесно сотрудничать с Национальным управлением военно-космической разведки США.

В данный момент штат United States Space Force включает в себя порядка 16 тыс. человек, на ближайшие 5 лет им выделен бюджет в $13 млрд.

Источник: itc.ua

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