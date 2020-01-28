Дональд Трамп показал эмблему недавно созданных Космических сил США. Она сильно напоминает логотип звездного флота из Star Trek

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем twitter эмблему Космических сил США (United States Space Force), приведя в полный восторг фанатов вселенной Star Trek.

Достаточно сравнить эмблемы реальных Space Force и Starfleet из Star Trek, чтобы увидеть, что именно вдохновляло дизайнеров:

Отметим, что логотип космического подразделения ВВС США (Air Force Space Command) был выполнен в том же стиле, так что американские военные не только уважают фантастику, но и чтут традиции.

Это подразделение было основано 1 сентября 1982 года, к его основным функциям относилось предупреждение о ракетных атаках, космические запуски военного назначения, контроль спутниковой группировки, наблюдение над важными объектами из космоса и т.д.

В свою очередь, Космические силы США (United States Space Force) были официально созданы 20 декабря 2019 года, став шестым видом вооруженных сил США. Новая структура взяла на себя все направления, связанные с космосом, за которые раньше отвечали Военно-воздушные силы. Она также будет тесно сотрудничать с Национальным управлением военно-космической разведки США.

В данный момент штат United States Space Force включает в себя порядка 16 тыс. человек, на ближайшие 5 лет им выделен бюджет в $13 млрд.

Источник: itc.ua

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