Донбасс оказался на пороге гуманитарной катастрофы: названы ключевые проблемы

Эскалация военных действий на Донбассе ставит под угрозу доступ к чистой воде миллионов мирных граждан.

Об этом предупредили в организации ЮНИСЕФ, пишет CNN.

Согласно данным отчета ЮНИСЕФ, только в текущем году бои или создали перебои, или совсем останавливали поставки воды для 3,2 миллиона человек. . Среди них около 500 тысяч детей. Некоторые семьи, которые живут вблизи оккупированного города Донецк не имеют доступа к воде и электричеству месяцами или даже годами.

С начала года из-за боев почти 60 раз были повреждены системы водоснабжения и канализации. Из-за этого повышается угроза распространения болезней в регионе с низким уровнем иммунизации. В 2018 году поставки воды на Востоке Украины прерывались 89 раз.

В организации также указывают на то, что бои ограничивают возможность проведения важных ремонтов. А десятки работников сетей водоснабжения были ранены за время с начала войны.

«Когда отрезан или ограничен доступ, дети и их семьи часто не имеют выбора, кроме как полагаться на грязную воду и опасную канализацию», — отметила представитель ЮНИСЕФ в Украине Лаура Билл. «Это особенно опасно во время летней жары, которую мы наблюдали недавно», — добавила она, отмечая, что в апреле перебои в поставке воды привели к вспышке гастроэнтерологических болезней в регионе.

По словам главы программы по вопросам водоснабжения ЮНИСЕФ в Украине Себастьяна Труффаута, один инцидент может лишить необходимого целый регион. «Нас это очень волнует, потому что если горькая участь постигнет одну из главных сетей, без водоснабжения могут остаться 300-500 тысяч человек», — сказал он.

Источник: sprotyv.info

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