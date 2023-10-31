Допомога для України від США, "Шторм-Z" під Авдіївкою — дайджест головних новин ночі

● Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон вніс законопроєкт лише про допомогу для Ізраїлю — він очікує голосування за нього у четвер. У Байдена закликали республіканців не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні

● Росіяни в атаках під Авдіївкою використовують загони піхоти "Шторм-Z", які втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу за лічені дні — ISW

● Вночі росіяни атакували Україну безпілотниками "Шахед" — ППО працювала на Хмельниччині та Миколаївщині

● Також росіяни завдали ракетного удару по Миргородському району Полтавщини, обійшлося без постраждалих і пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури

● Нападник збірної Аргентини та американського "Інтер Майамі" Ліонель Мессі увосьме став володарем "Золотого м'яча" за версією видання France Football

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/37078

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