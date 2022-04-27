Доповідаю про ситуацію на Харківщині станом на 27 квітня - Синєгубов

▪️Росіяни продовжують наносити артилерійські, мінометні удари по житлових районах Харкова та області.

У Харкові цієї ночі було кілька влучань у житлові будинки Київського району, зокрема в 9-поверхівку, протягом доби влучали в будівлі Салтівки, Північної Салтівки, Олексіївки.

▪️Тривали обстріли у Золочеві, Дергачах, Чугуєві. Загалом у Харкові та районах області 15 поранених, 3 загиблих.

▪️У соцмережах ширили інформацію про нібито скидання фосфорних бомб. Штаб оборони Харкова таку інформацію не підтверджує. Прольотів авіації та БПЛА противника над Харковом також не зафіксовано.

▪️Ми аткивно працюємо над відновленням критичної інфраструктури. Уряд погодив спрямування коштів для проведення робіт у спіпраці із територіальними громадами.

▪️Активні бої тривають в Ізюмському напрямку.

Ворог продовжує випробовувати наші Збройні Сили на міцність.

Віримо у наших бійців та нашу перемогу!

Источник: https://t.me/synegubov/3006

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