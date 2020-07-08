Дорога з килимів: як мешканці вулиці Познанської ремонтують автошлях (ВІДЕО)

Латати ями килимами – такий ремонт вигадав мешканець вулиці Познанської у Харкові.

Світлана Єченіна, кореспондентка

Сьогодні у мене з собою ганчір’я, воно для того аби латати ями. Доволі дивний спосіб скажете ви, проте, на цій вулиці це вже стало традицією.

Спочатку на вулиці Познанській з’явилися килими, було це майже два роки тому і виглядало так.

А торік це мало такий вигляд.

Місцевого майстра на всі руки, який не шкодує ганчір’я, можна знайти ось у цьому гаражі. Ім’я чоловіка Сергій, але місцеві називають його Пєчкіним. Він розповідає: у такий спосіб ремонтує дорогу приблизно тричі на рік. Останні роботи проводив напередодні.

Пєчкін, місцевий мешканець

Поки більше ганчірок немає, ось там на дорозі лежать, так? – да, да, да. Ну пусть сделают дорогу нам и вон ребята будут довольны, на скейтах будут кататься и на велосипедах .

–Привет Печкин, да, сделайте дорогу.

Тутешні мешканці вже звикли покладатися на свого майстра більше ніж на дорожників.

Простыни стилет, одеяла, а больше никто ничего не делает. Вот такие ямы, колеса прячутся, мучаемся.

Владислав, водій

Здесь дорога ужасная. Не делают лет 10 никто никогда не был. 00.10.00.16. Когда хуже всего здесь ездить? – Зимой, конечно.

Пішоходам теж не до жартів. Кажуть: купа звернень до місцевої влади за багато років не принесла жодних результатів.

Наталя, місцева мешканка

И там дальше пешеходная. Вот брызнул вчера дождь. В шлепанцах не пройдешь, потому что и ноги грязные и все.

З приводу ремонта цієї дороги у мерії повідомили, що незабаром на неї проведуть тендер, проте коли саме буде ремонт поки невідомо.

Источник: objectiv.tv

Автор: Світлана Єченіна

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