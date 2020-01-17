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Дороги на юге Беларуси готовят к перегонке тяжелой техники

Дороги на юге Беларуси готовят к перегонке тяжелой техники

В южной части Республики Беларусь отремонтировали дороги и переправы по стандартам, которые позволяют перегонять тяжелую военную технику. На эту деталь обратил внимание экс-премьер-министр Украины Евгений Марчук.

Об этом бывший представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске рассказал «Главкому» в интервью.

«Белорусское направление по своей критичности для нас может неожиданно стать суперактуальным и в военном, и в экономическом, и в международном смыслах. И может сложиться так, что президент Лукашенко мало что сможет изменить. Он действительно нормально к нам относится и не имеет агрессивных планов в отношении Украины. Но как иногда люди говорят: а его никто и спрашивать не будет», – сказал он.

По словам экс-премьера, «гигантский прессинг, который Россия за последние годы устроила Беларуси с целью полной интеграции в союзное государство», свидетельствует, что ситуация для Украины может ухудшиться.

«Если это союзное государство по российскому сценарию произойдет, то у Лукашенко никто никаких разрешений спрашивать не будет, ведь будет единственная оборонная политика и единая оборонная система», – считает Марчук.

В частности, он обратил внимание на ремонт дорог и переправ в Беларуси.

«Для военных большое значение имеет качество дорог, мостов или речных переправ. В последнее время в южной Беларуси были отремонтированы некоторые дороги и переправы, которые делались якобы для гражданских нужд. Но военным очень легко определить, какая дорога или мост сделаны для 35-тонного танка, а какая – для пятитонного трактора. То есть белорусы сделали такой ремонт дорог и переправ, что они спокойно могут использоваться для переброски тяжелой военной техники», – подчеркнул Марчук.

Источник: sprotyv.info

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