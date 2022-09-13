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Дорожчі ціни — більше проросійських настроїв

Дорожчі ціни — більше проросійських настроїв

● Європа має розчехлитися і щось робити з цінами на енергоносії. Якщо вони не знизяться, то наступного року проросійські сили прийдуть до влади і вимагатимуть від України піти на компроміс з Росією. Про це заявив (https://biznes.interia.pl/finanse/news-czeski-minister-gospodarki-ostrzega-przed-skutkami-wzrostu-c,nId,6279107) міністр економіки Чехії Йозеф Сікела

- «Я дуже стурбований. Немає сенсу прикидатися, ситуація драматична», - сказав він в інтерв'ю Die Welt.

● Минулого тижня десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію в Празі проти високих цін на енергоносії та вимагали скасування санкцій проти Росії.

- «Протести організували комуністичні екстремісти, прихильники коронавірусу та проросійські сили, але разом з ними були звичайні люди, які просто бояться невизначеного майбутнього. Уряди в Європі повинні пом’якшити економічні наслідки» – підкреслив Сікела.

- «Якщо ми зазнаємо невдачі, вплив проросійських сил зросте. Наступного року в Європі буде створена серія проросійських урядів, які захочуть змусити Україну піти на великі компроміси і які полетять до Росії за дешевим газом. Це було б кінцем спільного фронту ЄС, а отже, загрозою нашому існуванню».

● Він додав, що Росія веде ефективну гібридну війну, поширюючи страх через дезінформацію, яку використовують популісти та екстремісти.

● Сікела запропонував «деякий відхід» від правил щодо викидів CO2. Це допоможе зекономити, відповідно знизити ціни.

- «Справа в тому, що не відмовлятися від наших кліматичних цілей. Однак у нас війна».

Насправді мені подобається, що в Європі з’явились ідеї як протистояти Росії на економічному фронті. Екологія може трохи зачекати, поки йде війна в Україні. Врубайте старі ТЕЦ!

Джерело: https://t.me/petrushevskyi/283

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