04.02.2022 18:17
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Дорожные войны: на проспекте Науки водители подрались после незначительного ДТП
Сегодня около 15:30 на проспекте Науки на участке между улицами Новгородской и Отакара Яроша столкнулись автомобили Renault Symbol и Mitsubishi Outlander.
Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, после ДТП между водителями возник конфликт и потасовка, в ходе которой в Renault было разбито боковое стекло.
По предварительной информации, один из водителей получил травмы и отправился в больницу.
На месте работала следственно-оперативная группа.
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