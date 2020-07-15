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Дощі на Харківщині побили рекорд сторічної давнини

Дощі на Харківщині побили рекорд сторічної давнини

Минулий рекорд фахівці фіксували у липні далекого 1881 року.

Починаючи з вечора 13 липня і до 9-ї години ранку 14 липня по Харкову та області пройшли сильні дощі.

Як повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології, за 12 годин на метеостанції Харкова випало 87 мм, що є абсолютним добовим максимумом опадів не тільки для липня, а й в цілому для станції за весь період спостережень.

Минулий рекорд фахівці фіксували у липні далекого 1881 року. Тоді випало 83 мм опадів.

– По області за ніч більше всього випало дощу на метеостанції Слобожанське (приблизно 50 км на південний схід від Харкова) – вражаючі 104 мм! Оскільки вдень 14 липня ймовірність дощу зберігається, то сумарна кількість опадів до кінця доби може збільшитися. Для лісостепової зони такі інтенсивні опади є рідкісним явищем, – додали в центрі.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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