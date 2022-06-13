Дослідження: Глобальний ядерний арсенал зросте вперше з часів холодної війни

Глобальний ядерний арсенал збільшиться найближчими роками вперше з часів холодної війни.

Джерело: дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), DW та Reuters

Деталі: Вторгнення Росії в Україну посилило напруженість між дев'ятьма ядерними державами світу. Це Росія, США, Китай, Франція, Великобританія, Пакистан, Індія, Ізраїль та Північна Корея. Усі ці держави нарощують або модернізують свої арсенали. Вілфред Ван, директор програми SIPRI щодо зброї масового знищення, назвав цей процес " дуже тривожною тенденцією".

SIPRI заявила, що глобальна кількість ядерних боєголовок скоротилася до 12 705 у січні 2022 року з 13 080 у січні 2021 року. Зменшення пояснюється не роззброєнням, а зняттям із озброєння Сполученими Штатами та Росією застарілих систем, що було заплановано ще кілька років тому. Число ж активних боєголовок за рік практично не змінилося.

На Росію та США сукупно припадає зараз понад 90% світового ядерного арсеналу.

Источник: pravda.com.ua

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