Дослідницьку ядерну установку в Харкові знов обстріляли

Напередодні дослідницька ядерна установка ЯПУ «Джерело нейтронів» знов потрапила під обстріл. Про повідомили у Державній інспекції ядерного регулювання із посиланням на інформацію експлуатуючої організації (ННЦ ХФТІ). Оцінити масштаби пошкоджень неможливо через бойових дій, які не припиняються у районі розташування ядерної установки.

«Ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів», як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій», наголошують в Державній інспекції ядерного регулювання.

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