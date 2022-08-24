"Достойные" наследники Гитлера (ВИДЕО)

Нацистский путинский режим уже даже не пытается скрывать того, что он нацистский.

Аналог Жириновского Слуцкий на похоронах Дугиной произнёс речь, очень напоминающую лозунг нацистской Германии: «Одна страна! Один президент! Одна победа!». Тем временем ФСБ всё-таки нашла в деле «визитку Яроша» и связь якобы убийцы с «Правым сектором».

А дворец Путина в упор не видят.

(Это же прямая перекличка с гитлеровским "один народ, один рейх, один фюрер".)

Лидер справедливороссов Миронов заделался адвокатом Слуцкого, оправдав его спич, похожий на лозунг нацистов, цитатой из Библии.

Ожидаемо, ведь они - русские, и с ними Бог. С безлимитными индульгенциями на зверства.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/2706

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