"Достойные" наследники Гитлера (ВИДЕО)
Нацистский путинский режим уже даже не пытается скрывать того, что он нацистский.
Аналог Жириновского Слуцкий на похоронах Дугиной произнёс речь, очень напоминающую лозунг нацистской Германии: «Одна страна! Один президент! Одна победа!». Тем временем ФСБ всё-таки нашла в деле «визитку Яроша» и связь якобы убийцы с «Правым сектором».
А дворец Путина в упор не видят.
(Это же прямая перекличка с гитлеровским "один народ, один рейх, один фюрер".)
Лидер справедливороссов Миронов заделался адвокатом Слуцкого, оправдав его спич, похожий на лозунг нацистов, цитатой из Библии.
Ожидаемо, ведь они - русские, и с ними Бог. С безлимитными индульгенциями на зверства.
Джерело: https://t.me/slvn_pomet/2706