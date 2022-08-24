Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:27
Просмотров: 113

"Достойные" наследники Гитлера (ВИДЕО)

Достойные наследники Гитлера (ВИДЕО)

Нацистский путинский режим уже даже не пытается скрывать того, что он нацистский.

Аналог Жириновского Слуцкий на похоронах Дугиной произнёс речь, очень напоминающую лозунг нацистской Германии: «Одна страна! Один президент! Одна победа!». Тем временем ФСБ всё-таки нашла в деле «визитку Яроша» и связь якобы убийцы с «Правым сектором».

А дворец Путина в упор не видят.

(Это же прямая перекличка с гитлеровским "один народ, один рейх, один фюрер".)

Лидер справедливороссов Миронов заделался адвокатом Слуцкого, оправдав его спич, похожий на лозунг нацистов, цитатой из Библии.

Ожидаемо, ведь они - русские, и с ними Бог. С безлимитными индульгенциями на зверства.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/2706

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Atlantic Council: сюрпризи американцям від війни в Україні
Сегодня 07:43    9
Туреччина передала Україні 50 бронеавтомобілів, - Defense News
Сегодня 07:34    33
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 серпня 2022 року
Сегодня 07:28    52
В Україні позбавлятимуть опіки над дітьми за відмову від обов'язкової евакуації
Сегодня 07:25    44
Сьогодні ми відзначаємо найголовніше свято для нашої держави – День Незалежності
Сегодня 07:22    57
Оперативна інформація станом 06.00 24.08.2022 щодо російського вторгнення.
Сегодня 07:16    55
Отношение к сталину у нас и в россии (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:07    63
Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС щоб підняти хмари радіоактивного пилу
Сегодня 06:58    75
СБУ викрила мережу проросійських пропагандистів у центральній Україні
Сегодня 06:40    85
Стіна на кордоні цивілізації та Мордору
Сегодня 06:36    99
 