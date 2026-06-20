Довго не затримуються (ВІДЕО)

На Північно- та Південно-Слобожанському напрямках прикордонники бригади «Форпост» продовжують методично відпрацьовувати по цілях противника.

Піхота, укриття, склади боєкомплекту, антени зв’язку – усе, що допомагає ворогу діяти, перебуває під постійним контролем наших операторів.

Противник може облаштовувати нові позиції, накопичувати ресурси чи розгортати зв’язок. Але після виявлення такі об’єкти зазвичай довго на карті не затримуються.

FPV-дрони, важкі бомбери та розвідувальні екіпажі щодня працюють над тим, щоб у ворога залишалося все менше можливостей.

Результат – на відео.

Джерело: dpsu.gov.ua

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