Довгоочікуваний звіт Гроссі про ЗАЕС, створення Спецтрибуналу щодо злочинів рф та ще 5 млрд євро для України. Головні новини ночі та ранку
6 вересня Гроссі представить звіт про місію МАГАТЕ на ЗАЕС
Про це йдеться на сайті Міжнародного агентства.
«Генеральний директор Гроссі у вівторок опублікує звіт про ситуацію з ядерною безпекою, захищеністю та гарантіями в Україні – включно з висновками місії на ЗАЕС», – йдеться у повідомленні.
Пізніше того ж дня він поінформує про місію Раду Безпеки ООН.
Єврокомісія готова обговорити перспективи створення Спецтрибуналу щодо воєнних злочинів рф в Україні
Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс у Брюсселі.
«Ми відкриті для обговорення з вами створення Спеціального трибуналу, щоб подивитися перспективи. І ви знаєте, що є також обговорення з Європейським судом з прав людини у Страсбурзі», – заявив єврокомісар.
В Україну прибули «Народні Байрактари»
Три безпілотники Bayraktar TB2, які турецька компанія Baykar Makina пообіцяла безкоштовно передати українській стороні за зібрані кошти в рамках проєкту «Народний Байрактар», вже доставлено в Україну.
Про це у місті Кєльце в Польщі на Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO 2022) повідомив Укрінформу гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар.
Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що цього тижня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.
Раніше про надання цієї суми говорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Джерело: https://t.me/spravdi/16636