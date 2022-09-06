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Довгоочікуваний звіт Гроссі про ЗАЕС, створення Спецтрибуналу щодо злочинів рф та ще 5 млрд євро для України. Головні новини ночі та ранку

Довгоочікуваний звіт Гроссі про ЗАЕС, створення Спецтрибуналу щодо злочинів рф та ще 5 млрд євро для України. Головні новини ночі та ранку

6 вересня Гроссі представить звіт про місію МАГАТЕ на ЗАЕС

Про це йдеться на сайті Міжнародного агентства.

«Генеральний директор Гроссі у вівторок опублікує звіт про ситуацію з ядерною безпекою, захищеністю та гарантіями в Україні – включно з висновками місії на ЗАЕС», – йдеться у повідомленні.

Пізніше того ж дня він поінформує про місію Раду Безпеки ООН.

Єврокомісія готова обговорити перспективи створення Спецтрибуналу щодо воєнних злочинів рф в Україні

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс у Брюсселі.

«Ми відкриті для обговорення з вами створення Спеціального трибуналу, щоб подивитися перспективи. І ви знаєте, що є також обговорення з Європейським судом з прав людини у Страсбурзі», – заявив єврокомісар.

В Україну прибули «Народні Байрактари»

Три безпілотники Bayraktar TB2, які турецька компанія Baykar Makina пообіцяла безкоштовно передати українській стороні за зібрані кошти в рамках проєкту «Народний Байрактар», вже доставлено в Україну.

Про це у місті Кєльце в Польщі на Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO 2022) повідомив Укрінформу гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар.

Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що цього тижня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Раніше про надання цієї суми говорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Джерело: https://t.me/spravdi/16636

Новости портала «Весь Харьков»

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