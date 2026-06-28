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ДПСУ показала чотирилапих побратимів підрозділу «Стрікс»

ДПСУ показала чотирилапих побратимів підрозділу «Стрікс»

Державна прикордонна служба України показала чотирилапих «побратимів» підрозділу безпілотних систем «Стрікс».

Про життя котів у бліндажах розповіли у РУБпАК «Стрікс».

За словами військових, тварини з’являються на позиціях «нізвідки», швидко звикають до бліндажного побуту і стають повноцінною частиною підрозділу.

«Наші чотирилапі побратими – це не просто «антимишача служба», хоча продовольчі склади вони захищають надійно. Це наш особистий куточок затишку під час виснажливих чергувань», – йдеться в повідомленні.

Захисники додали, що після важких виїздів тварини допомагають бійцям швидше відновитися.

«Коли повертаєшся після важкого виїзду, а на кейсі з обладнанням тебе чекає це муркотливе підкріплення – втома минає швидше», – зазначили прикордонники.

Агентство Телевидения Новости

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