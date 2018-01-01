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Драка на 7-й секунде хоккейного матча

Драка на 7-й секунде хоккейного матча

Хоккейный поединок едва начался, а его участникам уже очень захотелось подраться, и они не отказали себе в удовлетворении такого желания.

Так произошло в матче заокенской хоккейной лиги QMJHL между командами из канадских городов Монктон и Сент Джон.

После вбрасывания в центре площадки матч начался и продлился без остановки лишь семь секунд - до тех пор, пока в кулачном бою не сошлись Дилан Сейтц и Коул Регинато.

Вообще же игра получилась очень "грязной". За три периода было произведено в общей сложности 37 удалений игроков обеих команд.


Агентство Телевидения Новости

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