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Драка на 7-й секунде хоккейного матча
Хоккейный поединок едва начался, а его участникам уже очень захотелось подраться, и они не отказали себе в удовлетворении такого желания.
Так произошло в матче заокенской хоккейной лиги QMJHL между командами из канадских городов Монктон и Сент Джон.
После вбрасывания в центре площадки матч начался и продлился без остановки лишь семь секунд - до тех пор, пока в кулачном бою не сошлись Дилан Сейтц и Коул Регинато.
Вообще же игра получилась очень "грязной". За три периода было произведено в общей сложности 37 удалений игроков обеих команд.
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