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Драка на ток-шоу: Нестор Шуфрич vs Юрий Бутусов (видео)

На канале Украина24 в эфире ток-шоу Савика Шустера "Свободы слова" подрались народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов.

Драка на ток-шоу: Нестор Шуфрич vs Юрий Бутусов (видео)

Бутусов заявил: "Очень жаль, что в столь трудный момент наш народ, все люди, защищающие нашу страну, вынуждены смотреть в эфире эти позорные изречения этих двух предателей (Шуфрича и Мураева – ред.)".

Юрий попросил не давать слова этим двум политикам, потому что они распространяют российские нарративы.

Шуфрич ответил, что "предатель или нет – пусть устанавливает суд".

После этого Бутусов подошел и ударил его в лицо. Завязалась драка, в ходе которой Нестор мог задушить Юрия. Но их вовремя разняли.

@reshetilov.top Драка! Нестор #Шуфрич vs Юрий #Бутусов #Украина #приколы #шутки #юмор #смешно ♬ оригинальный звук - Владислав Решетилов

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