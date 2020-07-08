Драка пассажира и сотрудника метрополитена из-за маски: что говорят участники конфликта?

Это видео только за сутки набрало десятки тысяч просмотров в социальных сетях. Пользователи писали - драка произошла из-за маски, которую работник метрополитена попросил надеть пассажира.

Пассажир, харьковчанин Сергей Ляшенко, уверяет - пытался до последнего избежать конфликта. Зашел в метро на станции "Площадь Конституции", сначала работники подземки дружественно обратились к нему, чтобы он не ехал в вагоне без маски. Но потом, говорит Сергей, метрополитеновцы начали его провоцировать на ссору и вести себя неадекватно. Продолжилась словесная перепалка потасовкой.

Сергей Ляшенко:

Он начал меня оскорблять. Я говорю: если у вас есть ко мне перетензии, мы можем сейчас на станции метро "Холодная гора" обратиться к работнкам полиции. В комнату зайти. Вы напишете на меня заявление, а я напишу объяснение: почему я без маски. Он меня категорически не слушал. И, пока я с ним вел дискуссию, второй работник, который стоял ближе ко мне, он на отмашь ударил мне по губам, по лицу. И здесь завязалася конфликт.

Драка происходила сначала в вагоне, рассказывает Сергей Ляшенко, затем - на платформе. Мужчина отмечает, не ожидал такого развития событий после замечания относительно маски. Демонстрирует футболку, в которой был в момент драки. Уверяет, что ее ему испортили работники метро.

Сергей Ляшенко:

Они меня хватали и пытались меня достать. Вот они так разорвали. Всячески пытались нанести, я уворачивался. Пока не пришли работники полиции. Многие подумают - можно взять и самому разорвать. На камерах метрополитена будет все прекрасно видно, на камерах будет видно, когда заходил в полицейский участок, какая она была.

В ситуации сейчас разбираются правоохранители. В пресс-службе Харьковского метрополитена пока от комментариев относительно конфликта воздерживаются, это, говорят, чтобы не навредить расследованию.

Полицейские открыли уголовное производство после заявления работника метрополитена. Предварительно, по версии заявителя, агрессивно вел себя именно пассажир, неадекватно отреагировав на просьбу использовать маску, находясь в вагоне. За все время карантина, говорят в полиции, не составили в подземке ни одного админпротокола об отсутствии средств защиты. Такой конфликт, еще и с дракой, произошел впервые.

Наталья Гречко, пресс-секретарь полиции метрополитена:

Конфликт виник спочатку у вагоні метрополітені. Громадяни робили зауваження чоловікові, що він без маски. Коли зайшов співробітник метрополітену, він також зробив зауваження. На що молодий чоловік відреагував агресивно і неадекватно.

Согласно санкции статьи "Умышленное легкое телесное повреждение", пассажиру грозит штраф, общественные или исправительные работы. Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств дела. Проводятся экспертизы и опрашиваются свидетели.

Одновременно с тем, заявление в полицию об инциденте написал и сам пассажир, Сергей Ляшенко. Будет требовать наказания для работника подземки и возмещения денег за разорванную одежду. В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции Харьковщины сообщили - в ближайшее время с мужчиной должны пообщаться следователи. Пока дело по его заявлению не открыто.

Агентство Телевидения Новости