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Драка в кафе Харькова: пострадавший умер в больнице

Драка в кафе Харькова: пострадавший умер в больнице

От полученных травм 39-летний мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области. 

 

По информации правоохранителей, о  происшествии в полицию сообщили медики скорой помощи. Они констатировали у пострадавшего тяжелую черепно-мозговую травму.  В результате полученных травм 39-летний мужчина через некоторое время скончался в больнице.

Оказалось, что в одном из кафе между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого потерпевшему были нанесены серьезные травмы. Полицейские оперативно установили личности двух мужчин 39 и 30 лет, которых обоснованно подозреваются в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение" УК Украины. Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, они арестованы. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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