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Друга армія світу, як виявляється, вміє воювати лише з цивільним населенням

Друга армія світу, як виявляється, вміє воювати лише з цивільним населенням

Окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків. На жаль, 42 людини поранені, з них - 3 дітей. Загинули - 8 людей, серед них - одна дитина семи місців.

Усім постраждалим медики надають екстрену допомогу.

Прошу вас, жителі Харкова, без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях.

Жоден військовий злочин окупантів не залишиться непокараним!

Голова ВДА Олег Синегубов

Источник: https://t.me/vekha/35881

Новости портала «Весь Харьков»

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