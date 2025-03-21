Друкарню Фактор-Друк відновлено (ФОТО)

Рік тому російський обстріл зруйнував друкарню у Харкові. Пам’ятаю, як Сергій Політучий приніс обгорілі дитячі книжки – ті ж, що читає моя донька і це просто розбило мені серце.

Досі зберігаю їх як нагадування про удари росії по нашій культурі.

Тоді, ми шукали допомоги. Говард Баффет відписав першим: «Ми відновимо». І сьогодні – фото відновленого цеху.

Sergey Polituchiy, ваша стійкість вражає. Дякую за те, що Ви робите. Дякую Говарду Баффету — для України велике благословення мати такого друга.

Джерело: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko

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