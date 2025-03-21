Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:45
Просмотров: 74

Друкарню Фактор-Друк відновлено (ФОТО)

Друкарню Фактор-Друк відновлено (ФОТО)

Рік тому російський обстріл зруйнував друкарню у Харкові. Пам’ятаю, як Сергій Політучий приніс обгорілі дитячі книжки – ті ж, що читає моя донька і це просто розбило мені серце.

Досі зберігаю їх як нагадування про удари росії по нашій культурі.

Тоді, ми шукали допомоги. Говард Баффет відписав першим: «Ми відновимо». І сьогодні – фото відновленого цеху.

Sergey Polituchiy, ваша стійкість вражає. Дякую за те, що Ви робите. Дякую Говарду Баффету — для України велике благословення мати такого друга.

Джерело: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

“Три сокири” відплати ― артилеристи ГУР нищать московитів на Донбасі
Сегодня 07:37    20
Чомусь горить ГИС «Суджа»
Сегодня 07:34    24
Нефтеперекачивающая станция «Кавказская» на Кубани до сих пор продолжает гореть
Сегодня 07:23    44
Цієї ночі Одеса пережила наймасштабніший удар БПЛА за весь час
Сегодня 07:14    49
Митники розповіли, скільки Україна імпортувала безпілотників
Сегодня 07:10    46
У Конгресі США представили проект про невизнання анексії росією територій України
Сегодня 07:05    44
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.25 орієнтовно
Сегодня 07:00    50
IT-коалиция усиливает и масштабирует цифровые возможности Сил обороны
Сегодня 06:53    64
Брехня: «росіяни збили над Сумською областю український F-16»
Сегодня 06:36    79
Таймс сообщает сегодня, что в понедельник через Ла-Манш проплыл конвой российских судов с оружием, охраняемый военными кораблями
Сегодня 06:27    105
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 