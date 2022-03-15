ДСНС: аварійно-рятувальні роботи тривають у кількох районах

В результаті артилерійського удару по одному зі спальних районів Харкова, сталось руйнування житлових багатоповерхівок. Рятувальники врятували там 21 людину. Ще 12 осіб вони евакуювали.

Пошукові роботи та розбирання завалів проводяться зараз у Київському, Шевченківському, Новобаварському районах Харкова, а також Ізюмському районі області. Працює 15 одиниць спеціальної рятувальної техніки та 70 осіб особового складу ДСНС.

Піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 22 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвались.

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