ДСНС - чим небезпечні протипіхотні міни?

Як працюють такі міни? Вибух може статися, коли хтось наближається або безпосередньо торкається до міни. Під час вибуху міна може покалічити або завдати летальних наслідків.

Чим небезпечні протипіхотні міни?

За способом завдання шкоди протипіхотні міни бувають фугасні і осколкові.

Осколкові міни зазвичай мають готові уражальні елементи: металеві кульки, циліндри, смужки. Фугасні міни вражають вибухом.

Якщо ви побачили міну, наближатись до неї вкрай небезпечно.

Одразу телефонуйте за номером 101 та 102 та повідомте про знахідку

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/1880

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