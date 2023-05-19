ДСНС ліквідували 15 пожеж

Протягом доби з 18 по 19 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 32 оперативних виїзди, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені ворожими обстрілами;

9 – для надання допомоги населенню;

1 – на чергування;

7 – інші виїзди.

О 21:35 внаслідок обстрілу з боку російських окупантів села Перківка Вовчанської громади за його межами зайнялась суха трава та очерет. На час прибуття вогнеборців 47-ї ДПРЧ площа пожежі склала 5 га. Рятувальники боролись з вогнем до 01:25. Постраждалих немає.

Близько 14:30 ворог завдав 2-х ракетних ударів по житловому сектору селища Циркуни Харківського району. Внаслідок обстрілу зруйновані 2 приватних житлових будинки. Під завалами опинився місцевий мешканець. Він загинув відразу. Рятувальники дістали його тіло за допомогою спецінструменту. Ще 2 особи отримали поранення. Пожеж не відбулось.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 183 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости