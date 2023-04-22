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ДСНС ліквідували 5 пожеж та знищили 120 одиниць вибухонебезпечних предметів
Протягом доби з 21 по 22 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
За цей період здійснено 14 оперативних виїздів, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж;
5 – для надання допомоги населенню і поліції;
4 – інші виїзди.
Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 120 одиниць вибухонебезпечних предметів.