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ДСНС ліквідували 5 пожеж та знищили 120 одиниць вибухонебезпечних предметів

ДСНС ліквідували 5 пожеж та знищили 120 одиниць вибухонебезпечних предметів

Протягом доби з 21 по 22 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 14 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

5 – для надання допомоги населенню і поліції;

4 – інші виїзди.

Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 120 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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