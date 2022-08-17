ДСНС опублікувала відео наслідків удару по базі відпочинку в Затоці

Цієї ночі рашисти гатили по селищу Затока Одеської області ракетами Х-22 з літаків Ту-22 з акваторії Чорного моря.

Внаслідок влучання ракет в одному з курортів Одеси виникли руйнування та загорання будівель. Майже 5 годин рятувальники ліквідовували наслідки на місці події.

Попередньо, постраждало 4 особи, яких в стані середньої тяжкості було госпіталізовано до медичних закладів.

На місці працювали психологи ДСНС для надання допомоги місцевому населенню.

Від ДСНС було залучено 7 одиниць техніки та 42 вогнеборця.

Агентство Телевидения Новости