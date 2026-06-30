ДСНС показала залишки ракети «Іскандер-М» після удару по Харківщині

На Харківщині сапери вилучили залишки балістичної ракети «Іскандер-М», якою російські війська атакували мирне населення та цивільну інфраструктуру у місті Берестин.

Про це повідомили в ДСНС України.

За даними Харківської ОВА, протягом доби окупанти атакували Харківщину трьома ракетами «Іскандер-М». У місті Берестин пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, автомобіль, електромережі. Зазнала поранень 72-річна жінка.

Рятувальники нагадали, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна наближатися до них чи торкатися. Про такі знахідки слід негайно повідомляти за номерами 101 або 102.

Агентство Телевидения Новости