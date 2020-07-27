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ДСНС попереджає про пожежну небезпеку в низці областей

ДСНС попереджає про пожежну небезпеку в низці областей

Державна служба з надзвичайних ситуацій фіксує високу ймовірність пожеж у низці областей по всій території України. Про це йдеться в повідомленні від 26 липня.

«26-27 липня у більшості південних, центральних, Харківській, Донецькій, Сумській та Хмельницькій областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – попереджають рятувальники.

Укргідрометцентр попереджає про надзвичайний рівень небезпеки пожеж в Сумській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській області та в анексованому Криму.

Синоптики вказують на «загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди». В цих регіонах 27 липня очікується температура близько 29-31 градусу тепла, переважно сонячно. Дощ очікується тільки в Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях.

Источник: radiosvoboda.org

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