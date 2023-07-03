ДСНС знешкодила на Харківщині понад 72 тисячі вибухонебезпечних предметів

Про це під час брифінгу, який відбувся 3 липня в Офіційному Медіацентрі при ХОВА, повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

За його даними, на Харківщині зараз працює 31 піротехнічний розрахунок ДСНС – це 157 саперів і 62 одиниці спецтехніки.

«Сапери продовжують обстежувати лінії електропередач, а також працюють за заявками місцевих жителів. Наразі обстежено понад 3 тис. 160 га території, 2 тис. 57 км ЛЕП. Загалом виявлено та знешкоджено 72 тис. 304 ВНП. За минулий тиждень сталися 3 підриви на вибухонебезпечних предметах, в результаті одна людина постраждала», – розповів Євген Василенко.

Так, 29 червня в Борівській, а 1 липня в Барвінківській громадах Ізюмського району сталися підриви сільськогосподарської техніки. В обох випадках трактори підірвалися на невідомих боєприпасах, люди не постраждали.

30 червня у селищі Панютине Лозівського району внаслідок необережного поводження з ВНП (попередньо – гранатою) постраждав 13-річний підліток. До лікарні він потрапив з травматичною ампутацією пальців лівої кисті.

«Вкотре звертаюся до всіх жителів деокупованих громад. Будь ласка, дотримуйтесь елементарних правил безпеки. При виявленні будь-яких підозрілих предметів ні в якому разі не підходьте до них, не чіпайте, не перекочуйте. Помітивши такі боєприпаси, відразу повертайтеся назад тією ж стежкою і лише після цього телефонуйте за номерами: «101» або «102», – звернувся до жителів регіону речник ГУ ДСНС України в Харківській області.

Він також підкреслив, що вся деокупована територія є небезпечною. Тому заборонено відвідувати ліси, лісосмуги, а також місцевість з високою травою. Крім того заборонено відвідувати водойми. Пересуватися можна лише по дорозі з твердим або асфальтовим покриттям.





Агентство Телевидения Новости