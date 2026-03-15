Сегодня 06:46
Діти 一 майже третина біженців

● 31% біженців 一 це діти до 18 років.

● 40% 一 дорослі жінки.

● 29% 一 дорослі чоловіки.

На графіку (https://t.me/thinktankces/3274) зображено структуру українських біженців за кордоном.

37% родин біженців виїхали з дітьми до 18 років. У 2025 році активніше виїжджали повні родини з дітьми (26% від всіх хто виїхав, проти 17% у попередні роки).

За оцінками батьків, 47% дітей не повернуться в Україну. Найпесимістичніше оцінюють наміри повернення батьки дітей, які не вчаться в українських навчальних закладах.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/5888

