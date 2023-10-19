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Діти і війна

Діти і війна

Понад 1644 дитини постраждали в Україні від повномасштабного вторгнення росії.

На ранок 17 жовтня, за даними ювенальних прокурорів, 508 дітей загинули і понад 1136 отримали різні поранення.

Цифри не остаточні. Досі немає повної картини із місць бойових дій, на окупованих і звільнених територіях, наголошують в Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині – 492, Харківщині – 303, Херсонщині – 130, Київщині – 129 та Запоріжжі – 99.

Фото – EPA-EFE, Getty.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19543

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