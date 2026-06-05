ДТП на Харківщині: перекинувся автобус з дітьми, є постраждалі

У ДТП на Харківщині постраждали діти та вчителі: прокуратура встановлює всі обставини події.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної події, в якій постраждали неповнолітні.

За попередніми даними, вранці 5 червня на автодорозі Р-58 «Мерефа – Златопіль – Лозова» сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen LT.

Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся у кювет.

За даними прокуратури, у салоні перебували 14 дітей — учні 5 та 9 класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії.

Внаслідок ДТП травмовано трьох дітей та двох дорослих.

Постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 286 КК України.

Всі обставини події встановлюються.

Агентство Телевидения Новости