ДТП на площади Ирины Бугримовой и авария на проспекте Гагарина. Подробности

Дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи и автомобиля Kia произошло сегодня днем.

Дмитрий, водитель Kia, говорит: впервые за руль сел полтора года назад. Парень уверяет, что всегда соблюдает правила дорожного движения и пытается быть внимательным на дороге. Эту аварию называет случайностью.

Дмитрий, водитель

Я ехал с кольца Гагарина, а он ехал с той стороны. Справа от меня. Я ехал по правому ряду, и справа от меня была фура,, просто на зеленый свет поехали, и из-за фуры выехал и в меня влетел.

В результате этого ДТП никто не пострадал, а вот транспорту немного досталось.

Дмитрий, водитель

Вот пострадал только я и его машина. И все.

А на проспекте Людвига Свободы в аварию попали Audi и Porsche. В патрульной полиции сообщили, что водитель Audi нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с другим автомобилем. В результате этого ДТП никто из водителей также не пострадал. На водителя, спровоцировавшего ДТП сотрудники полиции составили административный протокол.

Еще одна авария произошла уже на проспекте Гагарина около 8 часов утра. В этот раз участниками ДТП стали микроавтобус и грузовая «Газель». После удара машины вылетели с дороги. Травмы получила женщина-пассажир микроавтобуса, поэтому медики госпитализировали женщину.

Агентство Телевидения Новости