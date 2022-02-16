ДТП на проспекте Гагарина: водитель и пассажир оказались в больнице

Ночная авария на проспекте Гагарина: водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в столб. В результате мощного удара автомобиль просто смяло, а двигатель и железные обломки разбросало по проезжей части. Помощь медиков понадобилась водителю и пассажирке. Выбраться самостоятельно из изуродованного автомобиля людям не удалось: вытаскивать пассажиров из железной ловушки пришлось спасателям.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Співробітники ДСНС на двох автомобілях, спеціально-аварійних автомобілях прибули до місця виникнення дорожньо-транспортної пригоди. Там необхідна була допомога по розрізанню кузова розбитого автомобілю Daewoo та вилучення постраждалих водія та постраждалу жінку.

На улице Таганской Ford тоже врезался в столб. В патрульной полиции говорят: это ДТП произошло, потому что водитель автомобиля также не справился с управлением. В результате аварии водитель не пострадал, поэтому помощь медиков ему не понадобилась. Патрульные составили на него административный протокол.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП Харьковской обл.

На водія патрульні поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 124 Кодексу України про адмін правопорушення, а саме порушення дорожнього руху, що призвело до механічних пошкоджень транспортного засобу. Надалі матеріал передадуть до суду.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло уже в Немышлянском районе. В этот раз на дороге не разминулись Geely и ВАЗ. В результате столкновения машины изрядно помялись. В полиции сообщили: во время этой аварии пострадало четверо взрослых и 3-летний ребенок. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. ДТП с пострадавшими произошло и на улице Матюшенко. Участниками этой аварии стали автомобиль Kia и Volkswagen. С травмами в больнице оказался водитель Kia.

Агентство Телевидения Новости