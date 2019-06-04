Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:33
Просмотров: 150

ДТП на Салтовке: один пострадавший - в тяжелом состоянии

ДТП на Салтовке: один пострадавший - в тяжелом состоянии

В аварии на проспекте Тракторостроителей с участием грузовика и маршрутки пострадали около десятка человек, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ранее заявлялось о 15 пострадавших в аварии.

Напомним, сегодня около 8:30 на проспекте Тракторостроителей на проезжей части столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута». 

По уточненным данным полиции, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 8 пассажиров маршрутки.

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Сейчас все пострадавшие находятся в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и следователи. 

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

Два человека - в тяжелом состоянии: в полиции рассказали подробности ДТП с маршруткой на Салтовке
Сегодня 12:22    79
«Были слышны крики и всхлипывания. Мы вырвали железо из кабины руками»: очевидцы – об аварии на Салтовке
Сегодня 11:55    189
В Сети опубликовано видео момента столкновения маршрутки с грузовиком на проспекте Тракторостроителей
Сегодня 11:30    170
Маршрутка, попавшая в крупную аварию на Салтовке, была нелегальной - горсовет
Сегодня 10:50    238
В ДТП на Салтовке столкнулись грузовик и маршрутка: 15 пострадавших
Сегодня 10:19    358
Таксист врезался в столб: авария на Московском проспекте
Сегодня 08:55    149
На Московском проспекте столкнулись три авто
03.06.2019 22:11    274
Под Харьковом мужчина утонул в собственном авто
03.06.2019 06:05    445
Не справился с управлением: пьяный водитель съехал в водоем и утонул
01.06.2019 15:35    474
Тройное ДТП на проспекте Гагарина
01.06.2019 13:59    458
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 