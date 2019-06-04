ДТП на Салтовке: один пострадавший - в тяжелом состоянии

В аварии на проспекте Тракторостроителей с участием грузовика и маршрутки пострадали около десятка человек, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ранее заявлялось о 15 пострадавших в аварии.

Напомним, сегодня около 8:30 на проспекте Тракторостроителей на проезжей части столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута».

По уточненным данным полиции, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 8 пассажиров маршрутки.

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Сейчас все пострадавшие находятся в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и следователи.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости