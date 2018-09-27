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Сегодня 12:23
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ДТП с маршруткой в Харькове: подробности от ГСЧС

ДТП с маршруткой в Харькове: подробности от ГСЧС

Как сообщалось, сегодня утром на улице Достоевского в Харькове столкнулись кроссовер «BMW X3» и рейсовый автобус «IVAN».

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области,  сообщение о ДТП поступило спасателям в 8:23.

Прибывшие на место ДТП спасатели выяснили, что пассажир BMW получил травмы и его зажало в конструкциях поврежденного автомобиля.

Поэтому врачи скорой помощи не могли оказать ему необходимую помощь.

Для деблокирования пострадавшего спасатели применили специальный пневматический инструмент, которым разжали металлические элементы кузова и освободили мужчину.

Сейчас его состоянием здоровья занимаются медики 4-й городской больницы Харькова.

По предварительным данным, 5 пассажиров маршрутки также получили различные травмы. Их также госпитализировали в 4-ю городскую больницу скорой и неотложной помощи.

На месте ДТП работали 4 человека личного состава и 1 спасательный автомобиль ГСЧС.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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